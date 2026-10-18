Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Minggu, 18 Oktober 2026, menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara kesibukan, kebutuhan istirahat, dan kestabilan emosi.
Ketika berbagai urusan datang bersamaan, Pisces mungkin lebih mengutamakan penyelesaian tanggung jawab hingga kurang menyadari bahwa tubuh dan pikiran mulai membutuhkan waktu untuk beristirahat.
Pisces sebaiknya mulai membiasakan diri mengenali batas kemampuan agar tidak terus memaksakan aktivitas ketika energi sudah menurun.
Tidak semua rencana harus diselesaikan sekaligus karena memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri juga merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan.
Cobalah mempertahankan pola tidur yang teratur, memilih makanan dengan kandungan gizi seimbang, serta mencukupi kebutuhan air putih setiap hari.
Jika sebagian besar kegiatan dilakukan di depan komputer atau sambil duduk dalam waktu lama, sempatkan diri untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.
Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi kebiasaan terlalu lama berada dalam posisi yang sama sekaligus membuat rutinitas harian terasa lebih nyaman.
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Jawa Pos
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