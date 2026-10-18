Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 18 Oktober 2026: Utamakan Istirahat dan Keseimbangan Diri

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 18 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh di tengah berbagai kesibukan dan tanggung jawab yang harus dijalani.

Kebiasaan mengutamakan pekerjaan dan membantu orang lain terkadang membuat Capricorn lupa memberikan waktu yang cukup bagi diri sendiri untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai lebih peka terhadap kondisi fisik, terutama ketika tubuh menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah menjalani rutinitas yang padat.

Jangan memaksakan diri untuk terus beraktivitas hanya demi menyelesaikan semua rencana sesuai jadwal.

Memberikan jeda ketika dibutuhkan dapat membantu menjaga energi agar kamu tetap mampu menjalankan tanggung jawab tanpa mengabaikan kebugaran.

Perhatikan pula kebutuhan tidur, pola makan, dan asupan cairan yang menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi tubuh.