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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 19 Oktober 2026 | 01.44 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 18 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Minggu, 18 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui pengaturan rutinitas yang seimbang, terutama ketika pikiran dipenuhi berbagai rencana dan persoalan yang belum menemukan penyelesaian.

Keinginan untuk segera menuntaskan semua urusan dapat membuat Aquarius terus bergerak tanpa menyadari bahwa tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius sebaiknya mulai mengevaluasi aktivitas harian dan mengurangi kegiatan yang tidak terlalu mendesak ketika energi mulai berkurang.

Jangan menunggu sampai tubuh terasa sangat lelah untuk memberikan waktu beristirahat.

Menyediakan jeda di antara berbagai kesibukan dapat membantu menjaga kenyamanan fisik sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk kembali tenang.

Perhatikan pula kebutuhan tidur agar tubuh memperoleh waktu pemulihan yang memadai setelah menjalani aktivitas sehari-hari.

Jika jadwal istirahat belakangan ini kurang teratur, cobalah memperbaikinya secara bertahap dengan menetapkan waktu tidur dan bangun yang lebih konsisten.

Editor: Novia Tri Astuti
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