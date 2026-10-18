Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Lewat Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Minggu, 18 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, mulai dari mengatur pola makan hingga memastikan tubuh memperoleh istirahat yang cukup.
Perubahan jadwal dan kesibukan sehari-hari terkadang membuat perhatian terhadap kesehatan berkurang, padahal kondisi tubuh yang terjaga dapat membantu menjalani berbagai aktivitas dengan lebih nyaman.
Taurus sebaiknya mulai memperhatikan kembali keteraturan waktu makan agar tubuh memperoleh asupan energi yang memadai sepanjang hari.
Pilih makanan yang bervariasi dengan kandungan gizi seimbang, serta hindari kebiasaan melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan atau kegiatan lain.
Jika belakangan ini rutinitas terasa berantakan, hari Minggu dapat dimanfaatkan untuk membangun kembali pola hidup yang lebih teratur.
Lakukan perubahan secara perlahan dan sesuaikan dengan kemampuan agar kebiasaan baru tersebut lebih mudah dipertahankan.
Selain menjaga asupan makanan, Taurus juga perlu memberikan kesempatan kepada tubuh untuk tetap aktif meskipun sedang menikmati waktu libur di rumah.
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Jawa Pos
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