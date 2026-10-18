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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.46 WIB

Hidup Makin Beruntung! 5 Weton yang Konon Punya Jalan Rezeki Terbuka Lebar

seseorang yang jumlah hartanya di luar nalar./ Freepik/jaguddoca - Image

seseorang yang jumlah hartanya di luar nalar./ Freepik/jaguddoca

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang. Perpaduan hari dan pasaran kelahiran ini menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga sekarang.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton mempunyai karakteristik tersendiri. Ada yang dikaitkan dengan ketekunan dalam bekerja, kecakapan membangun usaha, hingga kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain yang dapat membuka berbagai kesempatan.

Sebagian weton bahkan dipercaya memiliki jalan rezeki yang terbuka lebar. Peruntungan tersebut digambarkan datang melalui peluang usaha, perkembangan karier, hubungan sosial, maupun hasil dari perjuangan yang dilakukan selama bertahun-tahun.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai potensi kelimpahan rezeki dan keberuntungan finansial menurut Primbon Jawa. Meski demikian, ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya.

Berikut lima weton yang dipercaya memiliki karakter dan peruntungan menarik dalam urusan rezeki.

1. Jumat Kliwon, Dipercaya Memiliki Daya Tarik Rezeki yang Kuat

Dalam kepercayaan Jawa, Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan nilai spiritual dan kewibawaan. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai karakter kuat serta kepekaan dalam membaca keadaan di sekitarnya.

Karakter tersebut kerap dihubungkan dengan kemampuan menemukan kesempatan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Dalam dunia pekerjaan maupun usaha, Jumat Kliwon digambarkan berpeluang memperoleh keuntungan ketika mampu memanfaatkan situasi dengan tepat.

Peluang itu bisa berupa kesempatan mengembangkan bisnis, mendapatkan pekerjaan baru, atau memperluas jaringan pertemanan yang bermanfaat bagi karier.

Selain urusan materi, weton ini juga dipercaya memiliki daya tarik dalam hubungan sosial. Kepercayaan orang lain dapat menjadi modal penting untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Dalam kehidupan nyata, kemampuan mengelola keuangan, ketekunan, dan keberanian mengambil keputusan tetap menjadi faktor penting untuk mencapai kestabilan finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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