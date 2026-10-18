Jangan Menyerah! 6 Weton Ini Dipercaya Bakal Memetik Hasil Kerja Keras di Masa Depan

seseorang yang hidupnya sudah ditunggu harta./Freepik/chokniti
JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam hal pekerjaan, usaha, dan kondisi keuangan. Sebagian orang dapat menikmati kesuksesan sejak usia muda, sedangkan yang lain harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton atau perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran peruntungan seseorang. Kepercayaan tersebut tertuang dalam primbon Jawa yang hingga kini masih menjadi bagian dari warisan budaya leluhur.
Menurut kepercayaan ini, ada sejumlah weton yang digambarkan memiliki perjalanan rezeki yang berkembang seiring bertambahnya usia. Masa muda mereka mungkin dipenuhi perjuangan, tetapi ketekunan, kesabaran, dan kemampuan membaca peluang dipercaya menjadi bekal untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang menurut primbon Jawa dipercaya memiliki potensi meraih kemakmuran pada waktunya. Berikut uraian mengenai karakter dan gambaran peruntungan masing-masing weton.
Orang yang lahir pada Kamis Wage kerap digambarkan sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu modal dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
Pada masa awal kehidupan, perjalanan finansial mereka mungkin tidak selalu berjalan mulus. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, mereka diyakini semakin pandai melihat kesempatan yang sebelumnya terlewatkan.
Dalam ramalan primbon Jawa, peluang menuju kemapanan bagi weton ini disebut mulai terbuka ketika memasuki usia 35 tahun ke atas. Kesempatan tersebut bisa digambarkan melalui perkembangan usaha, pekerjaan yang semakin stabil, atau kerja sama yang membawa manfaat.
Meski demikian, kemampuan mengelola keuangan dan memanfaatkan kesempatan secara bijak tetap menjadi hal penting untuk membangun kesejahteraan.
Selasa Kliwon digambarkan sebagai weton yang memiliki pemikiran tajam dan kecenderungan menyusun rencana sebelum bertindak. Mereka tidak selalu menunjukkan ambisi secara terbuka, tetapi cenderung memperhitungkan langkah yang akan diambil.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, karakter tersebut dikaitkan dengan peluang memperoleh keberhasilan ketika usia semakin matang. Mereka dipercaya mampu menemukan jalan keluar saat menghadapi kesulitan serta memanfaatkan pengalaman sebagai bahan pertimbangan.
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Jawa Pos
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