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Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.53 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 18 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini menyoroti kesempatan untuk memperbaiki hubungan, menyambut peluang baru, dan menjaga keseimbangan emosional.

Pergerakan Bulan di Capricorn dalam ramalan ini dapat membuat Pisces kembali memikirkan perselisihan lama dengan seorang teman. Namun, jangan biarkan persoalan masa lalu mengganggu ketenangan Anda sepanjang hari.

Dalam urusan asmara, Pisces disarankan lebih terbuka dalam menunjukkan kasih sayang dan mencoba aktivitas baru bersama pasangan.

Sementara itu, keuangan berpotensi mengalami perkembangan positif berkat usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Di tempat kerja, kabar baik juga mungkin datang setelah menghadapi hambatan yang cukup lama.

Berikut ramalan untuk kamu para pemilik zodiak Pisces seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Pisces

Pisces dikenal memiliki kecenderungan untuk mempertahankan hubungan ketika menghadapi masalah. Alih-alih langsung menyerah, Anda mungkin memilih mencari jalan keluar agar hubungan dapat kembali berjalan harmonis.

Sikap ini bisa membantu menghadapi persoalan asmara hari ini, selama upaya memperbaiki hubungan dilakukan oleh kedua belah pihak.

Editor: Novia Tri Astuti
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