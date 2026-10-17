Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 18 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini menyoroti kesempatan untuk memperbaiki hubungan, menyambut peluang baru, dan menjaga keseimbangan emosional.
Pergerakan Bulan di Capricorn dalam ramalan ini dapat membuat Pisces kembali memikirkan perselisihan lama dengan seorang teman. Namun, jangan biarkan persoalan masa lalu mengganggu ketenangan Anda sepanjang hari.
Dalam urusan asmara, Pisces disarankan lebih terbuka dalam menunjukkan kasih sayang dan mencoba aktivitas baru bersama pasangan.
Sementara itu, keuangan berpotensi mengalami perkembangan positif berkat usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Di tempat kerja, kabar baik juga mungkin datang setelah menghadapi hambatan yang cukup lama.
Ramalan Cinta Pisces
Pisces dikenal memiliki kecenderungan untuk mempertahankan hubungan ketika menghadapi masalah. Alih-alih langsung menyerah, Anda mungkin memilih mencari jalan keluar agar hubungan dapat kembali berjalan harmonis.
Sikap ini bisa membantu menghadapi persoalan asmara hari ini, selama upaya memperbaiki hubungan dilakukan oleh kedua belah pihak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022