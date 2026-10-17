Ramalan Zodiak Kesehatan 18 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak kesehatan besok 18 Oktober 2026 (Magnific/ magnific)
JawaPos.com – Ramalan zodiak kesehatan untuk besok, 18 Oktober 2026, memberi gambaran kondisi tubuh bagi enam zodiak.
Setiap bintang mendapat catatan yang berbeda, mulai dari kebutuhan istirahat hingga perhatian pada pola makan.
Beberapa di antaranya diminta lebih waspada terhadap keluhan kecil yang bisa membesar bila diabaikan.
Ada pula yang disarankan menjaga ketenangan pikiran agar kondisi tubuh tetap terjaga dengan baik.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (17/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Kamis 18 Oktober 2026.
1. Libra (23 September – 22 Oktober)
Kondisi fisik dan pikiranmu diperkirakan cukup seimbang pada hari itu, tanpa keluhan berarti yang mengganggu aktivitasmu.
Meski begitu, sempatkan waktu untuk beristirahat sejenak dan memperlambat ritme kegiatan yang selama ini terasa padat.
Pijat, sesi terapi yang menenangkan, atau melakukan hobi favorit dapat membantu tubuh rileks dan menurunkan stres.
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Jawa Pos
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