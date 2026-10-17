Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu, 18 Oktober 2026: Ide Segar dan Kedekatan Emosional

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Minggu, 18 Oktober 2026, mengajak kamu menyeimbangkan tanggung jawab dengan kebutuhan emosional, sekaligus lebih cermat dalam mengatur keuangan dan menjaga kebugaran.

Sifat Pisces yang peka dan penuh empati dapat membantu memahami orang lain, tetapi kamu juga perlu memperhatikan batas kemampuan diri agar tidak terlalu terbebani oleh urusan di sekitar.

Dengan menyusun prioritas secara realistis dan berani menyampaikan pendapat, berbagai aktivitas dapat dijalani dengan lebih terarah.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Minggu, 18 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Pisces dapat terasa lebih menyenangkan ketika kamu memberikan perhatian yang tulus kepada pasangan tanpa mengabaikan kebutuhan emosional sendiri.

Bagi Pisces yang sudah menjalin hubungan, hari Minggu bisa menjadi kesempatan untuk membangun kedekatan melalui percakapan santai atau kegiatan sederhana yang disukai bersama.

Kamu tidak harus selalu menunjukkan kasih sayang melalui tindakan besar, sebab perhatian kecil dan kesediaan mendengarkan sering kali memberikan arti yang mendalam.

Jika belakangan ini terdapat perbedaan pendapat, cobalah memahami persoalan dari sudut pandang pasangan sebelum menentukan sikap.

Pisces terkadang terlalu mengandalkan intuisi untuk membaca perasaan orang lain, padahal bertanya secara langsung dapat mencegah kesalahpahaman.

Pembicaraan mengenai kebutuhan pribadi, waktu bersama, atau rencana ke depan sebaiknya dilakukan dengan terbuka tanpa membuat pasangan merasa disalahkan.

Kamu juga perlu menghindari kebiasaan memendam kekecewaan hanya demi menjaga suasana tetap harmonis.

Hubungan yang sehat membutuhkan kejujuran dari kedua belah pihak, termasuk keberanian untuk membicarakan hal-hal yang kurang nyaman.

Sementara itu, Pisces yang masih lajang sebaiknya tidak terburu-buru menentukan perasaan terhadap seseorang yang baru dikenal.

Nikmati proses berkenalan dan perhatikan apakah orang tersebut menunjukkan sikap yang konsisten serta menghargai batasanmu.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aquarius dan Pisces 17 Oktober 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aquarius dan Pisces 17 Oktober 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21.59 WIB

Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Aquarius dan Pisces 17 Oktober 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Aquarius dan Pisces 17 Oktober 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20.55 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.55 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore