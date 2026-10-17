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Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21.32 WIB

5 Bulan Kelahiran yang Disebut Membawa Energi Positif dan Membuat Orang di Sekitarnya Ikut Bahagia

Ilustrasi seseorang yang memancarkan energi positif dan membawa suasana hangat bagi orang-orang di sekitarnya../(Collective World) - Image

Ilustrasi seseorang yang memancarkan energi positif dan membawa suasana hangat bagi orang-orang di sekitarnya../(Collective World)

JawaPos.com — Energi positif tidak selalu ditunjukkan melalui sikap ceria atau senyuman. Cara seseorang memperlakukan orang lain, memberikan dukungan, dan menghadapi kesulitan juga dapat memengaruhi suasana hati orang-orang di sekitarnya. 

Optimisme, kebaikan, dan kehangatan emosional bahkan dapat menular, membuat orang lain merasa lebih nyaman dan bersemangat.

Meski setiap orang memiliki cara berbeda dalam menyebarkan pengaruh positif, sejumlah karakter kerap dikaitkan dengan kemampuan mengangkat suasana hati dan mendorong orang lain melihat kehidupan secara lebih optimistis.

Dalam pembahasan astrologi populer, bulan kelahiran sering digunakan untuk menggambarkan kecenderungan karakter seseorang. Gambaran ini bukan ukuran ilmiah untuk menentukan kepribadian, tetapi dapat menjadi sudut pandang untuk memahami berbagai cara seseorang memberikan pengaruh baik kepada lingkungannya.

Dilansir dari Collective World, Jumat (16/10/2026), ada lima bulan kelahiran yang dikenal memiliki karakter pembawa energi positif. Mereka digambarkan mampu menyebarkan semangat, menginspirasi orang lain, hingga menciptakan suasana yang hangat melalui kepribadian masing-masing.

1. Desember

Orang yang lahir pada Desember digambarkan memiliki semangat petualangan dan optimisme yang kuat. Mereka cenderung mencari kemungkinan di tengah situasi sulit, alih-alih hanya berfokus pada hambatan yang menghadang.

Sikap ini dapat membantu membangkitkan semangat orang-orang di sekitarnya, terutama ketika suasana sedang suram. 

Mereka tidak hanya berusaha menemukan sisi baik dalam suatu keadaan, tetapi juga menciptakan momen menyenangkan ketika harapan sulit terlihat. Keceriaan mereka digambarkan mudah menular sehingga kehadirannya mampu membuat suasana terasa lebih hidup.

2. Agustus

Editor: Hanny Suwindari
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