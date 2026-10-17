Tiga Tahun Menikah, Park Ji-hyun Heart Signal 3 Sambut Kelahiran Anak Pertama

Park hi hyun (chosun)

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Park Ji-hyun, influencer yang dikenal publik melalui program kencan Heart Signal 3.

Pada 15 Oktober, Park mengumumkan bahwa dirinya telah melahirkan anak pertama. Melalui unggahan di media sosial, ia mengungkapkan bahwa sang bayi lahir dalam keadaan sehat dan dirinya sedang menjalani masa pemulihan dengan baik.

Park Ji-hyun juga menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan ucapan selamat. “Banyak yang bertanya apakah aku sudah melahirkan. Bayinya lahir dengan sehat dan aku juga sedang memulihkan diri dengan baik. Terima kasih banyak atas ucapan selamatnya,” tulisnya.

Kelahiran ini menjadi momen istimewa bagi Park setelah sekitar tiga tahun membangun rumah tangga.

Sebelumnya, Park sempat mengungkapkan kehamilannya saat melakukan perjalanan ke Shanghai, China, pada Mei lalu.

Ia membagikan foto perjalanan tersebut dan menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan baby moon, yakni liburan sebelum kelahiran bayi.

Saat itu, Park mengatakan dirinya berusaha menjalani aktivitas dengan santai dan tidak terlalu memaksakan diri.

Park Ji-hyun mulai dikenal luas setelah tampil dalam program Channel A, Heart Signal Season 3, yang tayang pada 2020. Ia menjadi salah satu figur sentral dalam alur romansa acara tersebut.

Ketika itu, Park diperkenalkan sebagai mahasiswa Waseda University di Jepang yang tengah mempersiapkan diri untuk masuk sekolah kedokteran, sehingga menarik perhatian penonton.

Setelah program berakhir, Park melanjutkan aktivitasnya sebagai influencer. Pada Maret 2023, ia mengumumkan pernikahannya dengan seorang pengusaha yang berusia 16 tahun lebih tua darinya.

Park pernah mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah bertemu seseorang yang selalu berada di sisinya dan ingin ia ajak menjalani kehidupan bersama.

Menurut laporan Sport Chosun, kelahiran anak pertama ini menandai babak baru dalam kehidupan Park Ji-hyun setelah perjalanan dari bintang acara kencan menjadi influencer sekaligus seorang istri.