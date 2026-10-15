4 Bulan Kelahiran yang Perlu Lebih Percaya Intuisi, Ada Keputusan Penting yang Tak Bisa Dijawab Logi

JawaPos.com — Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang tidak tepat, meski belum bisa menjelaskan alasannya? Atau justru merasakan dorongan kuat untuk mengambil suatu kesempatan, walaupun belum memiliki cukup informasi untuk memahami ke mana pilihan itu akan membawa Anda?

Perasaan semacam ini kerap disebut intuisi, yakni kemampuan menangkap petunjuk sebelum seseorang sepenuhnya menyadari apa yang mendasarinya.

Dalam mengambil keputusan, logika membantu seseorang membandingkan pilihan dan mempertimbangkan konsekuensi. Namun, tidak semua informasi langsung disadari.

Pengalaman masa lalu, pola yang pernah ditemui, dan detail kecil yang luput dari perhatian dapat ikut membentuk penilaian seseorang. Karena itu, intuisi terkadang bisa menjadi pertimbangan tambahan ketika seseorang menghadapi pilihan yang sulit.

Melansir Collective World, Kamis (15/10/2026), ada empat bulan kelahiran yang disarankan untuk lebih mendengarkan intuisi dalam menghadapi keputusan pribadi maupun pekerjaan. Berikut daftarnya:

1. Januari, Saat Logika Tak Lagi Memberi Jawaban

Orang yang lahir pada Januari digambarkan cenderung mengutamakan logika daripada perasaan. Akan tetapi, mereka mungkin segera dihadapkan pada keputusan yang sulit, baik menyangkut kehidupan pribadi maupun karier.

Setelah berulang kali mempertimbangkan berbagai pilihan, mereka bisa saja tetap merasa tidak yakin terhadap solusi yang secara rasional terlihat paling tepat.

Menurut ramalan tersebut, kondisi ini menjadi kesempatan untuk memeriksa kembali apa yang sebenarnya diinginkan. Jika perasaan terus bertentangan dengan hasil pertimbangan logis, jangan buru-buru mengabaikannya.