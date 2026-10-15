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Mellyna Putri Diniar
Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.41 WIB

4 Bulan Kelahiran yang Betah Sendirian tetapi Juga Diam-Diam Paling Benci Rasa Kesepian

Ilustrasi seseorang yang menikmati kesendirian, tetapi tetap mendambakan kedekatan, perhatian, dan hubungan yang membuatnya merasa tidak kesepian../ (Collective World) - Image

Ilustrasi seseorang yang menikmati kesendirian, tetapi tetap mendambakan kedekatan, perhatian, dan hubungan yang membuatnya merasa tidak kesepian../ (Collective World)

JawaPos.com — Tidak semua orang yang senang menghabiskan waktu sendirian ingin menjauh dari orang lain. Sebagian justru menikmati kebebasan menjalani aktivitas tanpa teman, tetapi tetap berharap ada seseorang yang mengingat mereka, menanyakan kabar, atau mengajak berbagi cerita setelah hari yang panjang.

Perbedaan antara kesendirian dan kesepian kerap luput dipahami. Seseorang bisa merasa nyaman membaca buku, menonton film, atau menikmati akhir pekan tanpa agenda sosial, tetapi tetap merindukan hubungan yang membuatnya merasa diterima. Kemandirian tidak selalu berarti seseorang tidak membutuhkan dukungan emosional.

Dalam hubungan sosial, kebutuhan akan ruang pribadi dapat berjalan beriringan dengan keinginan untuk memiliki kedekatan yang tulus. Yang dicari bukan selalu keramaian atau perhatian terus-menerus, melainkan kehadiran orang yang memahami karakter, menghormati batasan, dan bersedia menemani tanpa menghilangkan kebebasan pribadi.

Dilansir dari Collective World, Kamis (15/10/2026), ada empat bulan kelahiran yang digambarkan memiliki kecenderungan tersebut. Mereka menikmati waktu sendiri, tetapi tetap menginginkan hubungan yang membuat mereka merasa dipahami, diingat, dan dilibatkan dalam kehidupan orang lain.

1. Februari, Ingin Bebas Tanpa Kehilangan Rasa Memiliki

Orang yang lahir pada Februari digambarkan membutuhkan kebebasan untuk mengembangkan minat, mengikuti pemikiran sendiri, dan menentukan pilihan tanpa harus terus menjelaskan diri kepada orang lain. Membaca buku, mengerjakan proyek kreatif, atau menjelajahi tempat baru sendirian dapat memberi mereka kepuasan tersendiri.

Meski demikian, mereka juga bisa merasa kesepian ketika perbedaan karakter membuat mereka sulit dipahami oleh lingkungan sekitar. Berada di tengah banyak teman belum tentu menghilangkan perasaan itu. Mereka menginginkan seseorang yang tertarik pada cara berpikir mereka, mengingat hal-hal kecil yang diceritakan, dan menerima keunikan mereka tanpa menuntut perubahan.

Bagi mereka, hubungan yang ideal bukanlah hubungan yang membatasi individualitas, melainkan kedekatan yang memberi ruang untuk tetap menjadi diri sendiri.

2. Mei, Menjaga Ketenangan tetapi Ingin Berbagi Kehidupan

Kelahiran Mei digambarkan menyukai kehidupan yang nyaman dan akrab. Rutinitas sederhana, tempat favorit, serta malam santai di rumah bisa terasa lebih menyenangkan daripada menghadiri berbagai acara. Mereka juga cenderung menjaga ketenangan dengan menghindari interaksi yang menguras energi.

Editor: Hanny Suwindari
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