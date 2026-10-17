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Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21.23 WIB

3 Shio yang di Bulan Oktober 2026 Terima Banyak Duit, Akhir Tahun Penuh Rezeki Nomplok

Shio yang di bulan Oktober 2026 diramalkan akan terima banyak duit saat akhir tahun penuh rezeki nomplok. (dok: magnific) - Image

Shio yang di bulan Oktober 2026 diramalkan akan terima banyak duit saat akhir tahun penuh rezeki nomplok. (dok: magnific)

JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api sangat mungkin berjalan dengan penuh rezeki yang tidak terduga.

Sekalipun keadaan berjalan tidak menentu, akan tetapi peluang bisa datang kapan saja dan mendatangi siapa pun.

Maka tidak heran kalau akan ada segelintir orang yang menjelang pergantian tahun menjalani kehidupan yang lebih baik.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang di bulan Oktober 2026 diramalkan akan terima banyak duit saat akhir tahun penuh rezeki nomplok.

1. Shio Kelinci

Dalam ramalan astrolog, orang yang lahir dengan shio kelinci dikatakan akan menerima banyak rezeki di bulan oktober 2026 ini.

Astrolog meyakini, di akhir tahun kuda api ini, mereka akan memperoleh hasil manis dari kerja keras yang sedari dulu dikerjakan.

Apa yang selama ini diusahakan dimungkinkan bisa dipanen hasilnya dan bisa dinikmati bersama keluarga.

Bisnis yang selama ini dikelola dengan sepenuh hati pun jadi bisa berkembang dan memberikan banyak keuntungan.

2. Shio Tikus

Editor: Hanny Suwindari
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