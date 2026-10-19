Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.33 WIB

Zodiak Hoki Oktober 2026: Tarot Membisikkan Kelimpahan bagi Cancer, Scorpio, Aries, Libra, dan Leo

Ramalan Tarot 12 Zodiak./(Pexels) - Image

Ramalan Tarot 12 Zodiak./(Pexels)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa pergantian bulan membawa suasana yang berbeda? 

Ada bulan yang terasa berat, ada pula bulan yang seolah membuka pintu satu per satu. 

Oktober 2026 dipercaya banyak pembaca tarot sebagai bulan ketika energi kelimpahan bergerak lebih lancar bagi sejumlah zodiak.

Dalam tradisi tarot, setiap kartu mengandung simbol yang dapat dibaca sebagai cermin keadaan batin dan arah kehidupan seseorang. 

Pembacaan kali ini menarik 5 kartu, yaitu Ace of Cups, Death, The Emperor, Page of Swords, dan Four of Wands. 

Kelimanya menunjuk pada 5 zodiak yang berpeluang besar menerima keberuntungan dilansir dari YouTube Ryzn Mercury pada Sabtu (18/10).

Hoki yang sesungguhnya biasanya bertemu dengan kesiapan, usaha, dan keberanian mengambil kesempatan. 

Karena itu, bacalah setiap pesan di bawah ini sebagai dorongan untuk melangkah lebih yakin.

Mari simak satu per satu kartu dan maknanya. Barangkali nama zodiak Anda ada di antara lima yang terpilih bulan ini.

1. Cancer: Ace of Cups, Awal Baru yang Menenangkan

Cancer mendapat kartu Ace of Cups, simbol cawan yang meluap dengan kasih dan kelimpahan. 

Kartu ini menandakan awal yang baru, entah dalam hubungan, pekerjaan, maupun cara Anda memandang hidup. 

Oktober 2026 menjadi bulan ketika hati Anda terasa lebih penuh dan lebih ringan.

Kelimpahan yang datang bukan hanya berwujud materi. Ia juga hadir sebagai rasa nyaman, kebahagiaan batin, dan kedekatan dengan orang-orang tersayang. 

Anda berpeluang merasakan suasana hidup yang lebih hangat dan stabil.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Selasa 20 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Selasa 20 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Senin, 19 Oktober 2026 | 21.49 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 21.40 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Senin, 19 Oktober 2026: Kelola Stres dan Pulihkan Energi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Senin, 19 Oktober 2026: Kelola Stres dan Pulihkan Energi

Senin, 19 Oktober 2026 | 21.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore