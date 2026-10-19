Zodiak Hoki Oktober 2026: Tarot Membisikkan Kelimpahan bagi Cancer, Scorpio, Aries, Libra, dan Leo

Ramalan Tarot 12 Zodiak./(Pexels)
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa pergantian bulan membawa suasana yang berbeda?
Ada bulan yang terasa berat, ada pula bulan yang seolah membuka pintu satu per satu.
Oktober 2026 dipercaya banyak pembaca tarot sebagai bulan ketika energi kelimpahan bergerak lebih lancar bagi sejumlah zodiak.
Dalam tradisi tarot, setiap kartu mengandung simbol yang dapat dibaca sebagai cermin keadaan batin dan arah kehidupan seseorang.
Pembacaan kali ini menarik 5 kartu, yaitu Ace of Cups, Death, The Emperor, Page of Swords, dan Four of Wands.
Kelimanya menunjuk pada 5 zodiak yang berpeluang besar menerima keberuntungan dilansir dari YouTube Ryzn Mercury pada Sabtu (18/10).
Hoki yang sesungguhnya biasanya bertemu dengan kesiapan, usaha, dan keberanian mengambil kesempatan.
Karena itu, bacalah setiap pesan di bawah ini sebagai dorongan untuk melangkah lebih yakin.
Mari simak satu per satu kartu dan maknanya. Barangkali nama zodiak Anda ada di antara lima yang terpilih bulan ini.
1. Cancer: Ace of Cups, Awal Baru yang Menenangkan
Cancer mendapat kartu Ace of Cups, simbol cawan yang meluap dengan kasih dan kelimpahan.
Kartu ini menandakan awal yang baru, entah dalam hubungan, pekerjaan, maupun cara Anda memandang hidup.
Oktober 2026 menjadi bulan ketika hati Anda terasa lebih penuh dan lebih ringan.
Kelimpahan yang datang bukan hanya berwujud materi. Ia juga hadir sebagai rasa nyaman, kebahagiaan batin, dan kedekatan dengan orang-orang tersayang.
Anda berpeluang merasakan suasana hidup yang lebih hangat dan stabil.
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Jawa Pos
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