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Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.25 WIB

3 Zodiak yang di Akhir Oktober 2026 Dapat Hoki Besar, Rezekinya Lancar Tak Pernah Susah Uang

Zodiak yang di akhir Oktober 2026 dapat hoki besar saat rezekinya lancar tak pernah susah. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang di akhir Oktober 2026 dapat hoki besar saat rezekinya lancar tak pernah susah. (dok: pexels)

JawaPos.com - Keberuntungan memang datang sesuka hati sampai tidak pernah ada yang benar-benar tahu kapan akan hadir.

Oleh karenanya terkadang kedatangannya juga bisa muncul di saat yang tepat tatkala seseorang benar-benar membutuhkan keajaiban.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan ada segelintir orang yang bisa mendapatkan keberkahan saat sedang sempit.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang di akhir Oktober 2026 dapat hoki besar saat rezekinya lancar tak pernah susah.

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, keberuntungan dikatakan akan datang menghampiri mereka yang berzodiak virgo. 

Hoki dimungkinkan akan melancarkan jalan yang selama ini telah mereka usahakan tetapi belum membuahkan hasil.

Bagi yang sedang mencari kerja mereka akan segera mendapatkan jalan yang bisa menghidupi ke depannya.

Astrolog meyakini, keberuntungan ini hanya datang pada mereka yang tidak lelah mencoba dan mau menghadapi masa-masa sulit.

2. Zodiak Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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