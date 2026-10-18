3 Zodiak yang di Akhir Oktober 2026 Dapat Hoki Besar, Rezekinya Lancar Tak Pernah Susah Uang

Zodiak yang di akhir Oktober 2026 dapat hoki besar saat rezekinya lancar tak pernah susah. (dok: pexels)
JawaPos.com - Keberuntungan memang datang sesuka hati sampai tidak pernah ada yang benar-benar tahu kapan akan hadir.
Oleh karenanya terkadang kedatangannya juga bisa muncul di saat yang tepat tatkala seseorang benar-benar membutuhkan keajaiban.
Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan ada segelintir orang yang bisa mendapatkan keberkahan saat sedang sempit.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang di akhir Oktober 2026 dapat hoki besar saat rezekinya lancar tak pernah susah.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo Besok Senin, 19 Oktober 2026: Tanggung Jawab Bertambah, Waktunya Berbenah
1. Zodiak Virgo
Dalam ramalan astrolog, keberuntungan dikatakan akan datang menghampiri mereka yang berzodiak virgo.
Hoki dimungkinkan akan melancarkan jalan yang selama ini telah mereka usahakan tetapi belum membuahkan hasil.
Bagi yang sedang mencari kerja mereka akan segera mendapatkan jalan yang bisa menghidupi ke depannya.
Astrolog meyakini, keberuntungan ini hanya datang pada mereka yang tidak lelah mencoba dan mau menghadapi masa-masa sulit.
2. Zodiak Scorpio
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022