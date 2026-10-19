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Niko Sulpriyono
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Oktober 2026 Menyapa 5 Zodiak: Pintu Keluar dari Kemiskinan Terbuka Lebar

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Setiap orang pernah berada pada fase ketika kondisi keuangan terasa menyesakkan. Tagihan datang silih berganti, sementara harapan seolah menjauh. 

Dalam situasi seperti itu, banyak orang mencari pegangan, baik berupa kerja keras, doa, maupun sudut pandang baru yang memberi semangat untuk melangkah.

Salah satu pegangan yang sering dicari ialah pembacaan kartu tarot. 

Tarot bukan ilmu pasti dan tidak dapat menggantikan perencanaan keuangan yang matang. 

Namun, simbol-simbol dalam kartu tarot kerap menjadi cermin untuk merenungkan arah hidup dan menumbuhkan keyakinan bahwa perubahan masih mungkin terjadi.

Pada Oktober 2026, pembacaan tarot menunjukkan 5 zodiak yang berpeluang keluar dari belenggu kemiskinan. 

Setiap zodiak memperoleh satu kartu dengan pesan berbeda, mulai dari keadilan, intuisi, keberuntungan, keberanian melangkah, hingga awal yang baru. 

Kelimanya berpusat pada satu gagasan, yaitu kelimpahan sedang bergerak menuju Anda.

Gunakan pesan kartu sebagai penyemangat untuk bertindak lebih terarah, disiplin, dan percaya diri.

Berikut 5 zodiak beserta kartu dan maknanya dilansir dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Sabtu (17/10).

1. Libra: Kartu Justice, Ketika Kebaikan Masa Lalu Berbuah Kelimpahan

Libra memperoleh kartu Justice, yang melambangkan keadilan, keseimbangan, dan hukum sebab-akibat. 

Kartu ini menyiratkan bahwa setiap tindakan, terutama yang baik, akan kembali kepada pelakunya pada waktu yang tepat. 

Bagi Libra, Oktober 2026 menjadi momentum ketika kerja keras dan ketulusan dari masa lalu mulai memperlihatkan hasil nyata.

Prinsip tabur-tuai menjadi pesan utama dalam kartu ini. 

Editor: Hanny Suwindari
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