Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 17 Oktober 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Sabtu, 17 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan pikiran, aktivitas fisik, dan waktu istirahat yang memadai.
Kebiasaan memikirkan banyak rencana sekaligus dapat membuatmu sulit melepaskan diri dari pekerjaan, bahkan ketika tubuh sebenarnya membutuhkan waktu untuk bersantai.
Gemini dapat mencoba menuliskan berbagai tugas atau persoalan yang sedang memenuhi pikiran agar semuanya tidak terus berputar tanpa arah.
Setelah membuat daftar tersebut, tentukan beberapa hal yang memang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan biarkan pekerjaan yang tidak mendesak menunggu giliran.
Menyusun prioritas secara realistis dapat membantu mengurangi tekanan mental sekaligus membuat kegiatan sehari-hari terasa lebih teratur.
Jangan merasa harus menyelesaikan seluruh urusan dalam satu waktu hanya karena ingin segera terbebas dari berbagai tanggung jawab.
Memberikan jeda kepada diri sendiri juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga kondisi tubuh dan pikiran tetap seimbang.
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Jawa Pos
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