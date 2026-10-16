Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Energi dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu dijaga dengan menyeimbangkan kesibukan, aktivitas fisik, dan waktu pemulihan setelah menjalani berbagai tanggung jawab.
Semangat yang besar memang dapat mendorong Leo untuk terus produktif, tetapi keinginan menyelesaikan banyak urusan sekaligus sebaiknya tidak membuat kebutuhan tubuh terabaikan.
Leo perlu memahami bahwa menjaga produktivitas bukan berarti harus selalu bergerak tanpa jeda.
Ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, berikan kesempatan untuk beristirahat daripada memaksakan diri mengikuti seluruh agenda yang sudah disusun.
Kurangnya waktu pemulihan dapat membuat konsentrasi menurun dan memengaruhi suasana hati ketika menghadapi pekerjaan maupun berinteraksi dengan orang lain.
Karena itu, susun jadwal harian sesuai kemampuan dan sisihkan waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makan teratur, minum air putih, serta beristirahat di sela aktivitas.
Jika pekerjaan mengharuskanmu duduk dalam waktu lama, cobalah sesekali berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.
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Jawa Pos
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