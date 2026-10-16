Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 16 Oktober 2026: Atur Aktivitas dan Cukupi Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu dijaga dengan membangun kebiasaan harian yang lebih teratur, terutama ketika berbagai ide dan kesibukan datang silih berganti.
Keinginan untuk menyelesaikan banyak hal sekaligus terkadang membuat Gemini terlalu larut dalam pekerjaan hingga melupakan kebutuhan dasar tubuh.
Gemini sebaiknya mulai mengatur waktu dengan lebih cermat agar kegiatan sehari-hari tidak membuat waktu makan, minum, dan istirahat terabaikan.
Ketika harus berpindah dari satu tugas ke tugas lain, sempatkan diri untuk berhenti sejenak sebelum kembali melanjutkan pekerjaan.
Jika aktivitas lebih banyak dilakukan di depan komputer atau ponsel, berikan kesempatan bagi mata untuk beristirahat dengan mengalihkan pandangan dari layar secara berkala.
Berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan juga dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan akibat terlalu lama berada dalam posisi duduk.
Gemini tidak harus melakukan olahraga dengan intensitas tinggi untuk menjaga tubuh tetap aktif.
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