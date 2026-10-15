Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Kamis, 15 Oktober 2026: Jaga Energi dan Ketenangan Pikiran

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga kebugaran tubuh sekaligus mengelola emosi agar kesibukan tidak menguras energi secara berlebihan.
Keinginan untuk mencapai banyak target mungkin membuatmu terus berusaha menyelesaikan berbagai pekerjaan, tetapi tubuh tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga setelah menjalani aktivitas yang padat.
Leo sebaiknya mulai memperhatikan pembagian waktu antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi agar rutinitas sehari-hari tidak membuat kondisi fisik semakin mudah lelah.
Jangan menunggu sampai tubuh terasa sangat letih untuk mengambil jeda, terutama jika kamu terbiasa menyelesaikan banyak hal sekaligus.
Menyusun jadwal harian yang lebih teratur dapat membantu memastikan bahwa waktu makan, aktivitas fisik, dan istirahat tetap terpenuhi meskipun pekerjaan sedang menumpuk.
Jika kamu menghabiskan sebagian besar waktu di depan komputer, biasakan berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan secara berkala.
Kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan akibat terlalu lama duduk dan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bergerak.
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Jawa Pos
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