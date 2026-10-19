Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 14.18 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 20 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak kesehatan besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/pressfoto - Image

Ramalan zodiak kesehatan besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/pressfoto

JawaPos.com – Banyak orang suka mencari panduan harian sebelum memulai aktivitas, termasuk soal menjaga tubuh.

Zodiak sering dipakai sebagai bahan renungan ringan untuk mengenali kebutuhan diri sendiri.

Artikel ini merangkum ramalan kesehatan untuk enam bintang pertama pada hari Selasa esok.

Prediksi untuk besok, 20 Oktober 2026, berfokus pada istirahat, makanan, dan ketenangan pikiran.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (19/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Selasa 20 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Penampilan Anda mungkin terlihat bugar, tetapi sebenarnya tubuh bisa saja menyimpan rasa lelah yang cukup tersembunyi.

Jangan abaikan sinyal yang diberikan badan, karena sinyal itu sering menjadi tanda awal adanya gangguan kecil.

Sempatkan waktu untuk beristirahat dan usahakan tidur lebih awal malam nanti agar badan sempat pulih kembali.

Memberi tubuh waktu pemulihan yang cukup sama pentingnya dengan menyelesaikan seluruh pekerjaan harian yang sedang menumpuk.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.48 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 18 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 18 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.44 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 18 Oktober 2026: Utamakan Istirahat dan Keseimbangan Diri - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 18 Oktober 2026: Utamakan Istirahat dan Keseimbangan Diri

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore