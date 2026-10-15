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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 15 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup agar Tetap Bugar

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu dijaga melalui pola hidup yang seimbang, terutama dengan mengatur waktu makan, mengelola kesibukan, dan memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat.

Keinginan menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus terkadang membuat kebutuhan pribadi terabaikan, padahal kondisi fisik yang terjaga dapat membantu kamu menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius sebaiknya mulai menata kembali jadwal harian agar pekerjaan tidak terus-menerus menggeser waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar tubuh.

Melewatkan waktu makan atau mengurangi jam istirahat demi mengejar target dapat membuat tubuh lebih mudah kehilangan energi dan menyulitkan kamu mempertahankan konsentrasi.

Karena itu, buatlah pembagian waktu yang masuk akal antara pekerjaan, kegiatan pribadi, dan istirahat agar seluruh kebutuhan tersebut tetap mendapatkan perhatian.

Perhatikan pula asupan makanan dengan memilih menu yang beragam dan mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tubuh.

Jangan terlalu sering mengandalkan camilan sebagai pengganti makanan utama hanya karena sedang terburu-buru menyelesaikan tugas.

Editor: Novia Tri Astuti
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