3 Bulan Kelahiran yang Diramalkan Segera Merasakan Cinta Tulus, Dihargai, dan Diprioritaskan

Ilustrasi dua orang yang ditakdirkan berjodoh, saling memilih, menghargai, dan mencintai satu sama lain dengan tulus../(Collective World)
JawaPos.com — Memiliki banyak orang dalam kehidupan tidak selalu berarti seseorang merasa benar-benar disayangi. Hubungan yang bermakna bukan hanya tentang kehadiran, tetapi juga tentang kesediaan untuk saling menghargai.
Bagi sebagian orang, perjalanan membangun hubungan justru diwarnai ketidakseimbangan. Mereka terbiasa memberikan perhatian lebih banyak daripada yang diterima, memaklumi sikap pasangan atau teman yang tidak konsisten, bahkan terlalu mandiri hingga orang lain menganggap mereka tidak membutuhkan bantuan.
Lama-kelamaan, kondisi ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang seberapa penting posisi mereka dalam kehidupan orang-orang terdekat. Dalam astrologi dan ramalan berdasarkan bulan kelahiran, perubahan dalam hubungan kerap digambarkan sebagai fase ketika seseorang mulai menerima perhatian yang lebih seimbang.
Fokusnya bukan hanya menemukan pasangan romantis, tetapi juga membangun persahabatan yang lebih erat dan hubungan yang membuat seseorang merasa diterima tanpa harus terus membuktikan dirinya.
Dilansir dari Collective World, Rabu (14/10/2026), tiga bulan kelahiran diramalkan memasuki fase baru dalam hubungan menjelang akhir 2026. Fase ini dikaitkan dengan kesempatan merasakan cinta yang lebih tulus serta hubungan yang tidak lagi membuat seseorang terus mempertanyakan arti kehadirannya bagi orang lain.
1. Maret, Saat Perhatian yang Diberikan Mulai Berbalas
Orang yang lahir pada Maret digambarkan terbiasa menunjukkan kasih sayang melalui perhatian kecil. Mereka mengingat persoalan yang sedang dihadapi orang terdekat, menghubungi seseorang ketika menyadari perubahan sikap, dan berusaha memastikan orang yang disayangi tidak merasa sendirian.
Namun, kebiasaan memahami orang lain terkadang membuat mereka bertahan dalam hubungan yang tidak seimbang. Mereka dapat memaklumi sikap yang berubah-ubah karena masih melihat sisi baik seseorang, meskipun perlakuan yang diterima membuat mereka merasa kurang dihargai.
Menjelang akhir 2026, ramalan ini menggambarkan kemungkinan hadirnya hubungan yang memberi ruang bagi kebutuhan emosional mereka.
Orang-orang di sekitar mereka mungkin mulai menunjukkan perhatian yang lebih konsisten, mendengarkan cerita dengan sungguh-sungguh, dan menyadari ketika mereka membutuhkan dukungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022