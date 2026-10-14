5 Zodiak Terpilih yang Dibanjiri Dana Besar Oktober 2026, Pisces hingga Leo Punya Peluang Baru

JawaPos.com - Oktober 2026 dapat menjadi momen untuk mengevaluasi kondisi keuangan, menyusun rencana baru, dan membuka diri terhadap berbagai peluang yang sebelumnya belum terpikirkan.

Dalam pembacaan tarot, sejumlah kartu melambangkan perubahan, keberhasilan, dukungan dari orang terdekat, hingga keberanian mengambil langkah untuk mencapai kemakmuran.

Simbol-simbol tersebut menjadi dasar ramalan bagi lima zodiak yang dikaitkan dengan peluang mendapatkan dana besar sepanjang bulan ini.

Pisces, Sagitarius, Aries, Cancer, dan Leo menjadi 5 zodiak yang menarik perhatian dalam pembacaan tarot kali ini.

Masing-masing memiliki kartu dengan pesan berbeda, mulai dari pentingnya refleksi diri, perubahan nasib, pencapaian setelah perjuangan panjang, bantuan dari orang terdekat, hingga keberhasilan yang lahir dari perencanaan matang.

Perbedaan simbol tersebut memberikan gambaran tentang beragam jalan yang dalam penafsiran tarot dikaitkan dengan datangnya kelimpahan.

Meski demikian, ramalan zodiak dan tarot sebaiknya dipahami sebagai hiburan serta bahan refleksi, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dana besar tetap bergantung pada berbagai faktor nyata, seperti pekerjaan, usaha, pengelolaan keuangan, dan kesempatan yang tersedia.

Lantas, zodiak apa saja yang diramalkan memiliki peluang memperoleh rezeki besar pada Oktober 2026?

Berikut 5 zodiak beserta makna kartu tarot yang menyertainya dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Selasa (13/10).

1. Pisces: Refleksi Diri Membuka Jalan Menuju Peluang Rezeki Baru

Pisces menjadi zodiak pertama yang dikaitkan dengan peluang memperoleh dana besar pada Oktober 2026 melalui kartu Eight of Cups.

Dalam pembacaan tarot, kartu ini melambangkan perjalanan batin, evaluasi diri, dan keberanian meninggalkan sesuatu yang tidak lagi memberikan makna.

Simbol tersebut mengajak Pisces untuk melihat kembali perjalanan hidupnya sebelum menentukan langkah berikutnya, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.