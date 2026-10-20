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Leni Setya Wati
Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.28 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Pisces (pikisuperstar)

JawaPos.com - Pisces (19 Februari–20 Maret) semakin mampu menghadapi berbagai situasi sulit seiring bertambahnya pengalaman.

Meski demikian, Anda tetap perlu mengandalkan kesabaran dan pertimbangan yang matang ketika menghadapi persoalan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan.

Pengaruh Bulan yang transit di Aquarius dalam ramalan astrologi hari ini mengingatkan Pisces untuk tetap percaya pada penilaian diri sendiri sebelum mengambil keputusan penting.

Dalam kehidupan pribadi, hubungan asmara mungkin terasa kurang bergairah karena rutinitas yang berjalan monoton. Cobalah menghadirkan suasana baru agar hubungan tidak terjebak dalam kebiasaan yang sama.

Sementara itu, menjaga pola makan seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi juga penting agar tubuh tetap bugar saat menjalani aktivitas sehari-hari.

Mari baca ramalan zodiak Pisces selengkapnya pada hari Rabu, 21 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Pisces

Kehidupan asmara Pisces yang sudah memiliki pasangan mungkin terasa sedikit membosankan hari ini. Rutinitas yang berulang dapat membuat hubungan kehilangan sebagian keseruannya.

Namun, kondisi tersebut tidak selalu menjadi pertanda buruk. Anda dan pasangan dapat memanfaatkan momen ini untuk mencari cara baru dalam menikmati kebersamaan.

Editor: Hanny Suwindari
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