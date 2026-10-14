4 Bulan Kelahiran yang Kerap Menarik Orang Bermasalah dalam Hidupnya, Termasuk Anda?

JawaPos.com — Pernahkah Anda merasa orang lain lebih sering menghubungi ketika hidup mereka sedang berantakan? Ada yang datang membawa masalah pekerjaan, ada yang membutuhkan teman setelah hubungan asmara berakhir, sementara yang lain ingin mengakui kesalahan yang selama ini mereka sembunyikan.

Anehnya, mereka seolah tahu kepada siapa harus bercerita ketika tidak tahu lagi harus berbuat apa. Orang yang kerap menjadi tempat curhat biasanya memiliki cara tersendiri dalam menghadapi kesulitan orang lain.

Ada yang langsung menawarkan bantuan praktis, ada yang sabar mendengarkan perasaan yang saling bertentangan, dan ada pula yang berani mengajukan pertanyaan sulit tanpa membuat lawan bicaranya merasa dihakimi. Sikap inilah yang dapat membuat seseorang kembali mencari mereka setiap kali menghadapi persoalan.

Namun, menjadi tempat bersandar tidak selalu mudah. Mendampingi orang lain melewati masa sulit dapat menguras energi, terutama jika seseorang terus-menerus menerima cerita tentang masalah yang sama.

Dilansir dari Collective World, Rabu (14/10/2026), ada empat bulan kelahiran yang digambarkan kerap menarik orang-orang yang sedang menghadapi krisis dalam hidup mereka.

1. Januari, kerap didatangi orang yang hidupnya sedang kacau

Orang yang lahir pada Januari digambarkan sebagai sosok yang dicari ketika seseorang kewalahan menghadapi persoalan yang menumpuk.

Misalnya, seorang teman harus pindah rumah lebih cepat dari rencana, sementara pekerjaan yang belum selesai membuatnya semakin panik. Dalam situasi seperti ini, orang kelahiran Januari tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga membantu menyelesaikan hal-hal yang ada di depan mata.

Mereka mungkin ikut mengemas barang, mencari perlengkapan pindahan, atau membantu menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan lebih dahulu. Bantuan sederhana tersebut dapat membuat masalah yang semula terasa tidak terkendali menjadi lebih mudah dihadapi.