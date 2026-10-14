Bukan Sekadar Pembawa Hoki, 5 Weton Ini Dipercaya Naik Derajat Berkat Kesuksesannya Menurut Primbon

JawaPos.com - Kesuksesan tidak selalu datang kepada mereka yang sejak awal memiliki banyak kemudahan.

Sebagian orang justru harus melewati kegagalan, keterbatasan, dan perjuangan panjang sebelum akhirnya mampu mengubah kehidupannya.

Menariknya, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan seseorang menuju keberhasilan tidak hanya dikaitkan dengan keberuntungan, tetapi juga dengan watak yang dipercaya tercermin melalui weton kelahiran.

Menurut primbon Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Masehi yang disesuaikan dengan penanggalan Jawa dan lima hari pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon.

Dalam tradisi tersebut, kombinasi hari dan pasaran kelahiran kerap digunakan untuk menafsirkan kecenderungan karakter seseorang.

Sejumlah weton dipercaya memiliki sifat yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan, seperti ketekunan, kewibawaan, kecakapan bergaul, dan kemampuan menghadapi kesulitan.

Namun, benarkah ada weton yang dipercaya lebih mudah membawa pemiliknya menuju kehidupan yang mapan dan derajat yang lebih tinggi?

Ada 5 weton yang menarik untuk dibahas, yakni Senin Pahing, Kamis Legi, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Wage dihimpun dari YouTube Kidung Primbon.

Kepercayaan mengenai kelima weton ini bukan berarti seseorang pasti sukses karena tanggal kelahirannya.