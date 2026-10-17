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Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.49 WIB

3 Zodiak yang di Bulan Oktober 2026 Punya Hoki Besar, Besok Siap Terima Rezeki Tak Terduga 

ilustrasi 12 tanda zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api dikatakan akan jadi salah satu periode saat hoki banyak bermunculan.

Keberuntungan diprediksi akan hadir membawakan banyak keberkahan pada segelintir orang yang terpilih.

Berbagai macam kenikmatan pun bisa diperoleh, tak terkecuali indahnya kelancaran rezeki di masa-masa sulit.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan di bulan Oktober 2026 akan punya hoki besar hingga besok bisa menerima rezeki tak terduga.

1. Zodiak Gemini

Hoki besar diramalkan akan datang menghampiri mereka yang berzodiak gemini di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, rezeki dalam berbentuk materi akan didapatkan sekalipun saat ini ketidakpastian berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu arah datangnya uang diprediksi melalui keberhasilan atau pencapaian di tempat kerja.

Watak mereka yang sangat ambisius membuat hari-hari yang dilalui dilewati dengan penuh kerja keras hingga akhirnya berbuah manis.

2. Zodiak Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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