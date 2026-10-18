Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Senin, 19 Oktober 2026 | 04.53 WIB

Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 5 Shio Ini Dipercaya Punya Hoki Finansial

Ilustrasi shio paling hoki dan kaya raya tanpa kerja keras, rezekinya mengalir deras (Freepik) - Image

Ilustrasi shio paling hoki dan kaya raya tanpa kerja keras, rezekinya mengalir deras (Freepik)

JawaPos.com – Kehidupan yang mapan dan kondisi keuangan yang stabil menjadi harapan banyak orang. Untuk mencapainya, sebagian orang mengandalkan kerja keras dan perencanaan keuangan, sementara sebagian lainnya tertarik melihat ramalan keberuntungan berdasarkan tahun kelahiran.

Dalam kepercayaan Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki daya tarik sosial, kecerdikan, serta keberuntungan yang dapat membuka berbagai kesempatan.

Peluang tersebut bisa digambarkan melalui kemudahan menjalin relasi, menemukan kesempatan bisnis, atau memperoleh dukungan ketika menghadapi kesulitan. Meski demikian, anggapan mengenai keberuntungan berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya tanpa usaha.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki peruntungan menarik dalam urusan rezeki. Berikut daftar dan gambaran karakternya.

1. Shio Naga, Berwibawa dan Berani Mengejar Kesempatan

Dalam budaya Tionghoa, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kejayaan, dan keberuntungan. Orang yang lahir di bawah shio ini sering digambarkan memiliki rasa percaya diri tinggi, ambisi besar, serta kemampuan memimpin.

Karakter tersebut dipercaya membuat shio Naga lebih berani menghadapi tantangan dan mengambil kesempatan yang berpotensi membawa kemajuan. Mereka juga dianggap mampu menarik perhatian orang lain berkat pembawaan yang kuat dan meyakinkan.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, kepercayaan diri dan kemampuan membangun relasi dapat membantu seseorang memperluas kesempatan. Apabila disertai perencanaan yang matang, peluang yang datang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan penghasilan dan mencapai kestabilan finansial.

2. Shio Monyet, Cerdik Memanfaatkan Peluang

Shio Monyet kerap diasosiasikan dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Mereka digambarkan mudah menemukan cara alternatif ketika menghadapi masalah serta tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Sifat mudah bergaul juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Hubungan yang luas dapat membantu membuka akses terhadap informasi, kerja sama, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dalam ramalan keberuntungan, shio Monyet dipercaya sering memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, keberhasilan tetap membutuhkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan kesediaan untuk menjalankan peluang yang tersedia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Karakter Pembawa Hoki, 6 Shio Ini Dipercaya Berpeluang Hidup Makmur - Image
Zodiak

Punya Karakter Pembawa Hoki, 6 Shio Ini Dipercaya Berpeluang Hidup Makmur

Senin, 19 Oktober 2026 | 02.55 WIB

3 Zodiak yang di Bulan Oktober 2026 Punya Hoki Besar, Besok Siap Terima Rezeki Tak Terduga  - Image
Zodiak

3 Zodiak yang di Bulan Oktober 2026 Punya Hoki Besar, Besok Siap Terima Rezeki Tak Terduga 

Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.49 WIB

Pekan Penuh Hoki! 5 Shio Ini Berpeluang Dapat Rezeki Tak Terduga dan Cinta yang Hangat - Image
Zodiak

Pekan Penuh Hoki! 5 Shio Ini Berpeluang Dapat Rezeki Tak Terduga dan Cinta yang Hangat

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 04.54 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore