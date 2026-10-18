Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 5 Shio Ini Dipercaya Punya Hoki Finansial

Ilustrasi shio paling hoki dan kaya raya tanpa kerja keras, rezekinya mengalir deras (Freepik)
JawaPos.com – Kehidupan yang mapan dan kondisi keuangan yang stabil menjadi harapan banyak orang. Untuk mencapainya, sebagian orang mengandalkan kerja keras dan perencanaan keuangan, sementara sebagian lainnya tertarik melihat ramalan keberuntungan berdasarkan tahun kelahiran.
Dalam kepercayaan Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki daya tarik sosial, kecerdikan, serta keberuntungan yang dapat membuka berbagai kesempatan.
Peluang tersebut bisa digambarkan melalui kemudahan menjalin relasi, menemukan kesempatan bisnis, atau memperoleh dukungan ketika menghadapi kesulitan. Meski demikian, anggapan mengenai keberuntungan berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya tanpa usaha.
Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki peruntungan menarik dalam urusan rezeki. Berikut daftar dan gambaran karakternya.
Dalam budaya Tionghoa, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kejayaan, dan keberuntungan. Orang yang lahir di bawah shio ini sering digambarkan memiliki rasa percaya diri tinggi, ambisi besar, serta kemampuan memimpin.
Karakter tersebut dipercaya membuat shio Naga lebih berani menghadapi tantangan dan mengambil kesempatan yang berpotensi membawa kemajuan. Mereka juga dianggap mampu menarik perhatian orang lain berkat pembawaan yang kuat dan meyakinkan.
Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, kepercayaan diri dan kemampuan membangun relasi dapat membantu seseorang memperluas kesempatan. Apabila disertai perencanaan yang matang, peluang yang datang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan penghasilan dan mencapai kestabilan finansial.
Shio Monyet kerap diasosiasikan dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Mereka digambarkan mudah menemukan cara alternatif ketika menghadapi masalah serta tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Sifat mudah bergaul juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Hubungan yang luas dapat membantu membuka akses terhadap informasi, kerja sama, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Dalam ramalan keberuntungan, shio Monyet dipercaya sering memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, keberhasilan tetap membutuhkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan kesediaan untuk menjalankan peluang yang tersedia.
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Jawa Pos
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