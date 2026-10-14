Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 14 Oktober 2026: Kurangi Beban Pikiran dan Jaga Stamina

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Virgo perlu memberikan perhatian lebih pada kesehatan fisik dan mental pada Rabu, 14 Oktober 2026, terutama ketika kesibukan sehari-hari membuat waktu istirahat terasa semakin terbatas.
Kebiasaan memikirkan berbagai persoalan secara terperinci memang dapat membantu menemukan jalan keluar, tetapi terlalu larut dalam kekhawatiran juga berpotensi menguras tenaga dan membuat pikiran sulit beristirahat.
Karena itu, Virgo sebaiknya mulai membangun rutinitas yang lebih seimbang agar kebutuhan tubuh tidak terus dikalahkan oleh keinginan menyelesaikan semua tanggung jawab.
Mengatur prioritas dapat menjadi langkah sederhana untuk mengurangi tekanan yang muncul ketika pekerjaan dan urusan pribadi datang bersamaan.
Virgo bisa membuat daftar kegiatan harian, kemudian menentukan tugas yang harus diselesaikan lebih dahulu berdasarkan tingkat kepentingannya.
Cara ini membantu membagi tanggung jawab menjadi bagian yang lebih mudah dikelola sehingga kamu tidak merasa harus menyelesaikan semuanya sekaligus.
Tidak semua persoalan membutuhkan jawaban segera, sehingga penting untuk mengenali hal-hal yang memang perlu ditangani sekarang dan hal-hal yang masih dapat menunggu.
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Jawa Pos
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