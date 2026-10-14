3 Shio Ini Bakal Dapatr Rezeki Mengejutkan di Pertengahan Bulan Oktober, Apa Saja?

JawaPos.com -- Bulan Oktober menjadi bulan yang membawa energi keberuntungan tersendiri bagi beberapa Shio tertentu.

Menurut perhitungan dalam ramalan astrologi Tionghoa, ada beberapa Shio yang diprediksi mendapatkan rezeki tak terduga, baik dalam bentuk uang, peluang kerja, maupun proyek baru.

Rezeki ini bisa datang tiba-tiba dan membawa kemakmuran serta kesejahteraan tersendiri bagi pemilik Shio.

Selain itu, bulan Oktober ini menjadi momen bagi mereka untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak dan memanfaatkan peluang yang ada.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut ini merupakan tiga Shio yang mendapat rezeki mengejutkan di pertengahan bulan Oktober.

1. Shio Naga

Shio Naga memiliki karisma dan energi kuat, mereka juga tidak suka bekerja biasa mereka ingin memimpin dan menciptakan sesuatu yang besar.

Pemilik Shio Naga memiliki intuisi tajam dalam melihat peluang ekonomi, bahkan disaat orang lain ragu, Shio Naga sudah bergerak cepat. Itulah sebabnya banyak pengusaha besar dunia yang lahir di tahun Shio Naga.

Mereka percaya bahwa uang bukan hanya alat, melainkan energi yang harus dikelola dengan bijak. Ketika Shio Naga fokus dan bekerja dengan hati-hati, maka hasilnya bisa luar biasa.