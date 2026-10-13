6 Shio Ini Diprediksi Kecipratan Rezeki Tak Terduga Oktober 2026, Ada Seseorang yang Siap Beri Uang!

JawaPos.com - Rezeki terkadang datang melalui jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Bukan hanya dari gaji, hasil usaha, atau pekerjaan sampingan, tambahan uang juga bisa hadir melalui pemberian orang terdekat yang ingin membantu atau sekadar menunjukkan perhatian.

Bagi sebagian orang, kejutan finansial seperti ini dapat menjadi angin segar untuk memenuhi kebutuhan yang sempat tertunda.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, peruntungan setiap shio kerap dikaitkan dengan peluang keuangan, hubungan sosial, dan berbagai pengalaman dalam kehidupan.

Ramalan tersebut juga menggambarkan kemungkinan datangnya bantuan dari seseorang yang memiliki hubungan dekat, mulai dari pasangan, sahabat, hingga rekan kerja.

Meski tidak bisa dijadikan kepastian, pembahasan mengenai peruntungan shio selalu menarik untuk disimak sebagai hiburan.

Memasuki Oktober 2026, ada 6 shio yang dalam ramalan kali ini dikaitkan dengan peluang memperoleh rezeki tak terduga dihimpun dari YouTube Marcel Wen.

Mereka digambarkan berpotensi menerima pemberian uang atau bantuan finansial dari seseorang yang peduli terhadap kondisi mereka.

Menariknya, sumber rezeki tersebut tidak selalu berasal dari keluarga, tetapi bisa pula dari orang yang memiliki ketertarikan khusus atau hubungan personal yang semakin dekat.