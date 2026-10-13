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Rabbany Wanadriani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.00 WIB

5 Zodiak Ini Bakal Sukses Karier, Finansial, hingga Kehidupan Pribadi di Pertengahan Oktober 2026

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bulan Oktober 2026 menjanjikan perubahan yang menyenangkan dan peluang baru bagi lima zodiak yang beruntung.

Para astrolog memprediksi kesuksesan dalam karier, keuangan, kehidupan pribadi, dan pengembangan diri. 

Dilansir yourtango, berikut lima zodiak yang akan menerima dukungan khusus dari para bintang bulan ini.

1. Gemini

Oktober akan membuka peluang baru untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi.

Anda akan mudah menjalin koneksi dan menemukan dukungan di berbagai bidang kehidupan.

Ini saat yang tepat untuk belajar dan menerapkan proyek-proyek kreatif.

Berkonsultasilah dengan orang-orang terkasih. Jangan takut untuk mengambil inisiatif.

2. Libra

Pada bulan Oktober, Libra akan dapat menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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