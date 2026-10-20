7 Kebiasaan Tak Biasa yang Membedakan Orang Sukses dari Kebanyakan Orang

JawaPos.com - Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terus berkembang.

Kuncinya terletak pada kebiasaan yang diterapkan. Orang yang berhasil cenderung memiliki kebiasaan unik yang tidak ditemui di diri kebanyakan orang.

Meski keberuntungan juga turut berperan, sejumlah kebiasaan berikut dapat menjadi pembeda antara orang yang berhasil mencapai tujuan dengan mereka kebanyakan.

Melansir informasi dari laman .aconsciousrethink pada (20/10) berikut kebiasaan unik yang hanya dimiliki oleh orang sukses.

Bisa menghadapi ketidaknyamanan

Kebanyakan orang berusaha menghindari ketidaknyamanan. Namun, orang sukses mampu menghadapinya dengan membangun ketahanan diri dan menunda kepuasan demi mencapai tujuan.

Memanfaatkan kelebihan dengan maksimal

Salah satu hal yang membedakan orang sukses adalah kemampuan dalam memanfaatkan peluang dan kelebihan. Orang yang berorientasi pada kesuksesan cenderung mempertimbangkan manfaat jangka panjang sebelum menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Mendahulukan tanggungjawab

Kebanyakan orang lebih suka menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang disukai daripada terus memikirkan kewajiban. Namun, orang yang ingin mencapai tujuan memahami bahwa pekerjaan dan tanggungjawab perlu diselesaikan terlebih dahulu. Mereka memahami pentingnya menyeimbangkan keduanya dengan menyelesaikan kewajiban sebelum menikmati waktu untuk diri sendiri.

Mampu memisahkan masalah dan tanggungjawab

Orang sukses cenderung mampu memisahkan persoalan emosional dari hal-hal yang perlu diselesaikan. Mereka mungkin tetap merasa kecewa atau terluka, tetapi berusaha agar perasaan tersebut tidak mengambil alih perhatian. Mereka menyimpan persoalaan itu untuk diperiksa saat tugas yang lebih mendesak sudah selesai.

Berani bertanya

Mengajukan pertanyaan menunjukkan kesediaan untuk memahami situasi secara utuh. Sikap ini membuat komunikasi menjadi lebih baik sekaligus membantu seseorang memperoleh informasi yang dibutuhkan sebelum mengambil keputusan.

Gigih mengejar tujuan