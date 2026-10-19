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Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 21.56 WIB

Berbakat Bangun Kekayaan, 5 Zodiak Bakal Sukses Berkat Kecerdasan Finansialnya

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut astrologi, beberapa tanda zodiak memiliki bakat alami untuk menabung dan mengelola uang.

Astrologi menjelaskan bahwa zodiak-zodiak ini memiliki hubungan kuat dengan uang, stabilitas, dan pertumbuhan finansial.

Melansir astotalk, berikut lima tanda zodiak yang diyakini secara alami baik dalam menangani dan menghemat uang.

Mereka pun masuk daftar zodiak yang berbakat membangun kekayaan berkat kecerdasan finansial bawaan tersebut.

1. Taurus

Taurus dikuasai oleh Venus dan dikaitkan dengan elemen Bumi. Mereka bersikap realistis, sabar, dan praktis.

Mereka tidak tertarik menggunakan jalan pintas untuk menghasilkan uang.

Sebaliknya, mereka fokus membangun fondasi yang kuat yang dapat menopang dirinya dalam jangka panjang.

Zodiak ini tahu cara mengelola uang dan membuat rencana investasi dengan bijak.

Mereka tidak mudah mengeluarkan uang atau menghabiskan uang secara tidak perlu, namun mengumpulkan kekayaan.

Editor: Hanny Suwindari
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