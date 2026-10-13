Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu dijaga dengan memberikan perhatian pada kondisi fisik sekaligus ketenangan pikiran di tengah rutinitas yang terasa berulang.
Ketika pekerjaan belum memperlihatkan hasil yang diharapkan atau aktivitas sehari-hari mulai terasa membosankan, Leo mungkin tergoda untuk terus memikirkan berbagai hal yang belum berjalan sesuai rencana.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kebiasaan tersebut dapat menguras energi dan membuat waktu istirahat terasa kurang menyegarkan.
Saat pikiran mulai dipenuhi kekhawatiran, Leo sebaiknya memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak dari kesibukan.
Kamu tidak harus terus mencari jawaban atas setiap persoalan dalam satu waktu, terutama ketika tubuh mulai membutuhkan jeda.
Cobalah melakukan kegiatan sederhana yang membuat suasana hati lebih nyaman, seperti berjalan santai di sekitar rumah, melakukan peregangan, atau menikmati waktu luang tanpa terus memeriksa ponsel.
Memberikan jarak sejenak dari pekerjaan dapat membantu Leo kembali menjalani aktivitas dengan perasaan yang lebih segar.
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Jawa Pos
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