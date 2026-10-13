Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.56 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu dijaga dengan memberikan perhatian pada kondisi fisik sekaligus ketenangan pikiran di tengah rutinitas yang terasa berulang.

Ketika pekerjaan belum memperlihatkan hasil yang diharapkan atau aktivitas sehari-hari mulai terasa membosankan, Leo mungkin tergoda untuk terus memikirkan berbagai hal yang belum berjalan sesuai rencana.

Jika dibiarkan berlarut-larut, kebiasaan tersebut dapat menguras energi dan membuat waktu istirahat terasa kurang menyegarkan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Saat pikiran mulai dipenuhi kekhawatiran, Leo sebaiknya memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak dari kesibukan.

Kamu tidak harus terus mencari jawaban atas setiap persoalan dalam satu waktu, terutama ketika tubuh mulai membutuhkan jeda.

Cobalah melakukan kegiatan sederhana yang membuat suasana hati lebih nyaman, seperti berjalan santai di sekitar rumah, melakukan peregangan, atau menikmati waktu luang tanpa terus memeriksa ponsel.

Memberikan jarak sejenak dari pekerjaan dapat membantu Leo kembali menjalani aktivitas dengan perasaan yang lebih segar.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup di Tengah Kesibukan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup di Tengah Kesibukan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.56 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.51 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Selasa, 13 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Selasa, 13 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore