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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.28 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Selasa, 13 Oktober 2026: Atur Prioritas agar Keuangan Aman

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Selasa, 13 Oktober 2026, perlu dikelola dengan lebih cermat, terutama jika kamu sedang berupaya memperkuat tabungan atau menyiapkan dana untuk kebutuhan dalam waktu dekat.

Keinginan membeli barang yang sudah lama diincar mungkin terasa sulit diabaikan, tetapi keputusan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial agar tidak mengganggu rencana lainnya.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya memeriksa kembali anggaran sebelum menggunakan uang untuk pembelian yang bukan termasuk kebutuhan mendesak.

Pastikan pembayaran tagihan, kebutuhan rumah tangga, dan kewajiban rutin tetap menjadi prioritas agar pengeluaran tambahan tidak membuat kondisi keuangan menjadi kurang terkendali.

Jika ingin membeli sesuatu yang sudah lama diinginkan, pertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan dan apakah pembeliannya bisa ditunda sampai anggaran lebih longgar.

Kamu juga dapat meninjau transaksi selama beberapa pekan terakhir untuk mengetahui kebiasaan belanja yang tanpa disadari menghabiskan cukup banyak uang.

Pengeluaran untuk hiburan, makanan di luar, atau barang yang dibeli secara spontan bisa dievaluasi apabila mulai mengurangi dana untuk kebutuhan yang lebih penting.

Editor: Novia Tri Astuti
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