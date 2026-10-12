Selalu Bilang ‘Iya’ meski Sudah Kewalahan, 5 Bulan Kelahiran Ini Perlu Hati-hati Sepanjang Oktober

Ilustrasi seseorang yang terlalu banyak menerima tanggung jawab hingga kewalahan../(Collective World)
JawaPos.com — Oktober kerap menjadi periode ketika berbagai tanggung jawab mulai menumpuk. Pekerjaan yang harus diselesaikan, urusan pribadi, agenda sosial, hingga target sebelum akhir tahun dapat membuat jadwal semakin padat.
Dalam situasi seperti ini, kebiasaan menerima setiap permintaan tanpa mempertimbangkan waktu dan tenaga yang tersedia bisa membuat seseorang kewalahan.
Mengambil tanggung jawab baru memang dapat membuka peluang dan membantu seseorang mencapai target. Namun, terlalu sering mengatakan “iya” juga bisa membuat pekerjaan menumpuk, waktu istirahat berkurang, dan energi terkuras.
Terlebih jika keinginan untuk selalu membantu orang lain, memenuhi ekspektasi, atau menyelesaikan semuanya dengan sempurna membuat seseorang sulit menetapkan batas.
Dalam astrologi, bulan kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter dan kebiasaan seseorang dalam menghadapi pekerjaan maupun tanggung jawab. Ada yang digambarkan senang memimpin, mengejar kesempurnaan, atau antusias mencoba berbagai kesempatan.
Dilansir dari Collective World, Senin (12/10/2026), terdapat lima bulan kelahiran yang perlu lebih berhati-hati agar tidak terlalu memaksakan diri sepanjang Oktober. Berikut daftarnya:
1. Agustus
Orang yang lahir pada Agustus digambarkan memiliki keinginan kuat untuk menonjol dan memimpin. Dorongan untuk memperoleh pengakuan membuat mereka cenderung mengambil banyak peran sekaligus.
Mereka juga sering menjadi tempat orang lain meminta bantuan sehingga mudah menerima tanggung jawab tambahan.
Meski kepercayaan diri membantu mereka menyelesaikan berbagai tugas, terlalu banyak komitmen dapat membuat perhatian terbagi dan pekerjaan sulit ditangani secara optimal.
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Jawa Pos
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