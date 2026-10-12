3 Zodiak yang Bisa Punya Rumah Baru di Bulan Oktober 2026, Akhir Tahun Rezekinya Meningkat Drastis

Zodiak yang diramalkan bisa mempunyai rumah di bulan Oktober 2026 saat akhir tahun rezekinya meningkat drastis. (dok: pexels)
JawaPos.com - Memiliki rumah hunian sendiri tentunya merupakan dambaan bagi banyak orang.
Selain bisa memberikan kenyamanan hidup, bisa memperolehnya dengan usaha sendiri tentu jadi satu kebanggaan khusus.
Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri beberapa diprediksi berpeluang akan mendapatkan suatu rezeki yang besar.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa mempunyai rumah di bulan Oktober 2026 saat akhir tahun rezekinya meningkat drastis.
1. Zodiak Capricorn
Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn diramalkan akan punya rezeki yang baik di akhir tahun 2026 ini.
Selain meningkatnya pendapatan, kebaikan lain juga bisa diperoleh salah satunya berupa kesempatan emas.
Mereka dimungkinkan bisa membeli sebuah rumah baru yang harganya terjangkau tetapi barangnya juga sangat cocok di hati.
Tentunya hal tersebut pun jadi sebuah rezeki khusus yang mana banyak orang mungkin memiliki sejumlah uang tetapi tidak punya kesempatan untuk mendapatkan.
2. Zodiak Scorpio
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