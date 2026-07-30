Tahun Keberuntungan Datang, 7 Zodiak Ini Diprediksi Mampu Membeli Rumah Baru di 2026

JawaPos.com - Memiliki rumah sendiri menjadi salah satu pencapaian besar yang ingin diraih banyak orang.

Bukan hanya membutuhkan kondisi finansial yang stabil, membeli rumah juga memerlukan keberanian mengambil keputusan, perencanaan matang, serta kemampuan mengelola peluang yang datang.

Dalam perspektif astrologi, karakter setiap zodiak sering dikaitkan dengan cara seseorang menghadapi tantangan, mengatur keuangan, dan mengejar tujuan besar dalam hidup.

Memasuki tahun 2026, sejumlah zodiak diprediksi berada dalam fase perkembangan positif yang mendukung pencapaian besar, termasuk kemungkinan memiliki hunian baru.

Energi yang muncul bukan hanya berkaitan dengan keberuntungan materi, tetapi juga tentang kedisiplinan, kerja keras, dan kesiapan menghadapi tanggung jawab jangka panjang.

Dilansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut tujuh zodiak yang disebut memiliki peluang besar membeli rumah baru di tahun 2026.

1. Gemini Gemini dikenal sebagai pribadi yang komunikatif, cepat belajar, dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan.

Kemampuan mencari informasi dan membaca peluang menjadi salah satu kekuatan terbesar Gemini, termasuk dalam urusan investasi maupun perencanaan finansial.

Meski terkadang Gemini mudah tertarik pada banyak hal sekaligus, tahun 2026 menjadi fase ketika mereka mulai lebih serius menentukan prioritas hidup.