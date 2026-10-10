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Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.03 WIB

3 Zodiak yang Bisa Punya Rumah Baru di Oktober 2026, Segala Macam Rezeki Datang Menghampiri

Zodiak yang diramalkan bisa punya rumah baru di Oktober 2026 saat segala macam rezeki datang menghampiri. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bisa punya rumah baru di Oktober 2026 saat segala macam rezeki datang menghampiri. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam hidup ini setiap orang tentu memiliki keinginan dan harapannya masing-masing.

Salah satu yang umumnya diinginkan oleh kebanyakan orang yaitu bisa memiliki sebuah rumah impian.

Meski begitu tidak semua bisa memperolehnya sekalipun yang bersangkutan telah berusaha mati-hatinya hanya untuk mendapatkan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa punya rumah baru di Oktober 2026 saat segala macam rezeki datang menghampiri.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini dikatakan bisa mewujudkan salah satu ambisi yang dipunya.

Astrolog meyakini, di bulan Oktober 2026 ini mereka berkesempatan untuk mendapatkan rumah hunian baru.

Keberuntungan diyakini datang memuluskan jalan mereka, salah satunya memberikan kelancaran dalam menemukan rumah yang dimau.

Editor: Novia Tri Astuti
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