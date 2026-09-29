3 Zodiak yang Bisa Beli Rumah Baru di Oktober 2026, Akhir Tahun Tempat Tinggal Makin Nyaman

JawaPos.com - Bagi segelintir pihak keberuntungan memanglah jadi salah satu yang paling diharapkan.

Dengan kekuatan hoki, banyak hal yang tidak terbayangkan dalam hidup bisa jadi mungkin terjadi atau didapatkan.

Pada paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan ada beberapa pihak yang berkesempatan mendapatkan sesuatu yang besar berkat keberuntungan yang hadir.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa membeli rumah baru di Oktober 2026 saat akhir tahun tempat tinggal berubah jadi makin nyaman.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini dikatakan akan memperoleh kabar gembira dalam waktu dekat ini.

Astrologmeyakini, mereka jadi salh satu yang cukup beruntung mendapatkan limpahan rezeki.