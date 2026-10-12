3 Shio yang Tabungannya Banyak Ketambahan Duit di Oktober 2026, Bonus Besar Menanti Setiap Hari

Shio yang diramalkan tabungannya akan banyak ketambahan duit di Oktober 2026 saat bonus besar menanti. (dok: pexels)
JawaPos.com - Sejumlah orang diprediksi akan menjalani akhir tahun dengan penuh suka cita.
Menjelang pergantian tahun, beberapa di antaranya sangat mungkin mendapatkan banyak urusannya berjalan lancar diikuti dengan berbagai hal baik lainnya.
Salah satu yang juga mungkin diperoleh yaitu perekonomian yang makin baik sehingga bisa menunjang hidup yang lebih menentramkan.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan tabungannya akan banyak ketambahan duit di Oktober 2026 saat bonus besar menanti.
1. Shio Macan
Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio macan yang punya jiwa pemimpin dan tegas dikatakan akan mendapatkan keberuntungan.
Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan memperoleh serangkaian limpahan rezeki dari apa yang dikerjakan.
Pundi-pundi rupiah diprediksi akan banyak datang dari serangkaian usaha karena keberhasilan dalam mengelola.
Ketegasan dalam memimpin pun diikuti dengan hoki sehingga apa yang dikerjakan bisa meraih sukses sekalipun berlangsung dalam keadaan yang tidak pasti.
2. Shio Tikus
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