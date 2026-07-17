3 Shio yang Diprediksi Ketiban Rezeki Melimpah, Tabungan Melonjak di Bulan Juli 2026

JawaPos.com - Menurut ramalan astrologi, pertengahan tahun Kuda Api akan menjadi momen yang membawa banyak keberuntungan dan kebaikan dalam hidup.

Salah satu berkah yang diprediksi akan datang kepada orang-orang terpilih adalah kemudahan dan kelapangan rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, ada tiga shio yang diramalkan akan mendapatkan tambahan tabungan dari berbagai pintu rezeki pada bulan Juli 2026:

1. Shio Kambing

Menurut penerawangan astrolog, bulan Juli 2026 akan jadi periode yang menggembirakan bagi mereka yang bershio Kambing.

Dalam keyakinan astrolog, hoki tahun Kuda Api akan datang membawakan banyak rezeki yang bisa dipetik.

Diyakini pundi-pundi rupiah bisa hadir begitu melimpah lantaran mereka punya sifat yang sangat menghargai orang lain.

Tidak hanya itu, kesetiaan mereka juga akhirnya membuat mereka begitu dihargai dan dipercaya oleh banyak orang, termasuk atasan.