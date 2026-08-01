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Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.24 WIB

3 Zodiak yang Tabungannya akan Deras Dialiri Uang di Agustus 2026, Dompet Tidak Pernah Lagi Kempis

Zodiak yang tabungannya akan deras dialiri uang di Agustus 2026 saat dompet tidak pernah lagi kempis. (halayalex/magnific) - Image

Zodiak yang tabungannya akan deras dialiri uang di Agustus 2026 saat dompet tidak pernah lagi kempis. (halayalex/magnific)

JawaPos.com - Mimpi memilikikeuangan yang sehat dikatakan dapat terwujud dalam hidup segelintir orang.

Dalam penerawangan astrolog, ada sejumlah orang yang diprediksi punya keberuntungan yang baik di tahun kuda api ini.

Salah satu yang mungkin hadir melalui keberuntungan tersebut adalah kerezekian yang jauh lebih baik.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang tabungannya akan deras dialiri uang di Agustus 2026 saat dompet tidak pernah lagi kempis.

1. Zodiak Pisces

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak pisces diramalkan akan punya rezeki yang baik di Agustus 2026 ini.

Dalam waktu dekat, astrolog meyakini mereka yang berzodiak satu ini akan memperoleh rezeki nomplok. 

Adapun rezeki yang datang bisa hadir dalam berbagai bentuk salah satunya bonus besar dari tempat kerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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