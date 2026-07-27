Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Senin, 27 Juli 2026 | 21.42 WIB

3 Shio yang Akhir Juli 2026 Duitnya akan Mengalir Deras, Tabungan Jadi Punya Banyak Pemasukan

Ilustrasi Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Pertengahan tahun 2026 dalam penerawangan astrolog menyimpan banyak kejutan.

Di paruh kedua tahun kuda api ini dikatakan akan ada banyak kebaikan yang bisa hadir dalam hidup seseorang.

Salah satu keberkahan yang mungkin bisa dirasakan yakni kelapangan dan kelancaran rezeki hingga hidup berjalan makin baik.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di akhir Juli 2026 duitnya akan mengalir deras hingga tabungan yang dipunya jadi banyak pemasukan. 

1. Shio Kuda

Sebagian dari mereka yang bershio kuda diramalkan akan merasakan banyak limpahan rezeki di pertengahan tahun 2026 ini.

Di akhir bulan Juli ini astrolog meyakini, banyak pemasukan yang akan diperoleh melalui serangkaian jalan.

Adapun hoki dimungkinkan akan melancarkan berbagai urusan pekerjaan di tempat kerja hingga kegiatan pun dapat dilalui dengan baik.

Bonus besar karena berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan dimungkinkan jadi salah satu jalan di mana uang datang kepada mereka. 

2. Shio Macan

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ingin Masa Pensiun Anda Menjadi Masa-Masa Terbaik dalam Hidup? Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Masa Pensiun Anda Menjadi Masa-Masa Terbaik dalam Hidup? Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Senin, 27 Juli 2026 | 21.41 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Mingguan 27 Juli-2 Agustus 2026: Kesabaran Jadi Kunci, Waspadai Keuangan dan Karier - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Mingguan 27 Juli-2 Agustus 2026: Kesabaran Jadi Kunci, Waspadai Keuangan dan Karier

Senin, 27 Juli 2026 | 21.39 WIB

3 Shio yang Diprediksi Ketiban Rezeki Melimpah, Tabungan Melonjak di Bulan Juli 2026 - Image
Zodiak

3 Shio yang Diprediksi Ketiban Rezeki Melimpah, Tabungan Melonjak di Bulan Juli 2026

Sabtu, 18 Juli 2026 | 00.53 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore