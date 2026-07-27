3 Shio yang Akhir Juli 2026 Duitnya akan Mengalir Deras, Tabungan Jadi Punya Banyak Pemasukan

Ilustrasi Rezeki (Freepik)
JawaPos.com - Pertengahan tahun 2026 dalam penerawangan astrolog menyimpan banyak kejutan.
Di paruh kedua tahun kuda api ini dikatakan akan ada banyak kebaikan yang bisa hadir dalam hidup seseorang.
Salah satu keberkahan yang mungkin bisa dirasakan yakni kelapangan dan kelancaran rezeki hingga hidup berjalan makin baik.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di akhir Juli 2026 duitnya akan mengalir deras hingga tabungan yang dipunya jadi banyak pemasukan.
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1. Shio Kuda
Sebagian dari mereka yang bershio kuda diramalkan akan merasakan banyak limpahan rezeki di pertengahan tahun 2026 ini.
Di akhir bulan Juli ini astrolog meyakini, banyak pemasukan yang akan diperoleh melalui serangkaian jalan.
Adapun hoki dimungkinkan akan melancarkan berbagai urusan pekerjaan di tempat kerja hingga kegiatan pun dapat dilalui dengan baik.
Bonus besar karena berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan dimungkinkan jadi salah satu jalan di mana uang datang kepada mereka.
2. Shio Macan
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