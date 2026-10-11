Lahir di 4 Bulan Istimewa Ini? Kamu Disebut Punya Bakat Jadi Pendengar Terbaik, Menurut Astrologi

JawaPos.com — Kemampuan mendengarkan menjadi salah satu bagian penting dalam komunikasi karena dapat membantu memperkuat hubungan, mengurangi kesalahpahaman, sekaligus membuat seseorang merasa didukung.

Riset mengenai active listening juga menunjukkan bahwa kemampuan mendengarkan secara aktif berperan dalam membangun interaksi yang lebih baik.

Meski kemampuan tersebut dapat dilatih siapa saja, Collective World menyoroti empat bulan kelahiran yang dianggap memiliki kecenderungan menjadi pendengar yang sabar dan perhatian.

Daftar ini merupakan karakterisasi berbasis astrologi dan bulan kelahiran, bukan bukti ilmiah bahwa bulan lahir menentukan kemampuan seseorang dalam mendengarkan.

Dilansir dari Collective World, Rabu (7/10/2026), berikut empat bulan kelahiran yang disebut paling mudah menjadi tempat bercerita.

1. Juli, Pendengar yang Lebih Nyaman Membantu daripada Bercerita

Orang yang lahir pada Juli digambarkan memiliki kecenderungan merawat orang lain dengan mendengarkan perasaan mereka. Sifat pemalu atau cenderung tertutup dalam situasi kelompok membuat mereka lebih nyaman menjadi pendengar daripada mengambil alih percakapan.

Mereka biasanya merasa memiliki tujuan ketika percakapan berpusat pada orang lain, mulai dari memberi ruang untuk curhat, menenangkan suasana, membantu menyelesaikan pertengkaran hingga membuat lawan bicara merasa lebih baik.

Namun, kebiasaan itu dapat membuat orang-orang terdekat kurang mengenal sisi pribadi mereka. Bagi kelahiran Juli, persoalannya bukan selalu tidak ingin berbicara, tetapi terkadang merasa sulit mendapatkan ruang untuk ikut bicara. Karena itu, percakapan empat mata dinilai menjadi situasi yang paling nyaman untuk membangun kedekatan.