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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 12 Oktober 2026 | 01.23 WIB

4 Zodiak yang Sebaiknya Menghabiskan Weekend di Rumah, Tubuh dan Pikiran Butuh Istirahat

Ilustrasi me time/Magnific - Image

Ilustrasi me time/Magnific

JawaPos.com-Empat zodiak ini sebaiknya menghabiskan akhir pekan di rumah. Mereka perlu bersantai untuk memulihkan energi setelah menjalani rutinitas yang padat.

Dengan beristirahat sejenak, mereka bisa kembali beraktivitas dengan kondisi yang jauh lebih baik.

Akhir pekan juga bisa dimanfaatkan untuk menikmati me time dan melakukan berbagai kegiatan yang membantu tubuh dan pikiran kembali rileks.

Berdasarkan informasi dari laman  collective.world pada (11/10), berikut empat zodiak yang sebaiknya menghabiskan akhir pekan di rumah untuk beristirahat dan memulihkan energi.  

Aries selalu bersemangat untuk bersenang-senang. Mereka kerap merasa FOMO sehingga mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat. Akhir pekan ini, sebaiknya anda meluangkan waktu untuk me time. Bacalah beberapa buku, nonton film, ataupun menekuni hobi untuk mengisi waktu luang.

Kesehatan mental dan fisik anda bisa terganggu jika terus-menerus melewatkan akhir pekan tanpa istirahat. Memiliki kehidupan sosial yang aktif memang menyenangkan, namun jangan sampai mengorbankan kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, cobalah untuk menghabiskan weekend di rumah.

Tidak ada yang salah dengan me time di rumah, meskipun kehidupan di luar sana terus berjalan. Bahkan anda tidak bisa menjadikan waktu untuk diri sendiri sebagai bagian dari rutinitas dari self care. Akhir pekan ini anda bisa melakukan praktik self love dengan bagun lebih siang. 

Libra senang menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat yang mereka sayangi, dan tidak ada alasan untuk berhenti melakukannya di akhir pekan ini. Anda hanya perlu memilih kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. 

Editor: Novia Tri Astuti
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