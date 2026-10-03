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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.10 WIB

8 Ciri Kepribadian Orang yang Sengaja Tak Bisa Dihubungi Saat Akhir Pekan demi Batasan Diri

Kepribadian orang sengaja tak bisa dihubungi saat akhir pekan demi batasan diri menurut psikologi./Magnific/ stockking - Image

Kepribadian orang sengaja tak bisa dihubungi saat akhir pekan demi batasan diri menurut psikologi./Magnific/ stockking

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa akhir pekan menjadi waktu penting bagi sebagian orang untuk melepaskan diri dari tekanan pekerjaan.

Banyak orang merasa harus selalu siap dihubungi lewat pesan, telepon, maupun email meskipun hari libur telah tiba.

Namun ada pula tipe kepribadian tertentu yang justru memilih menghilang sejenak dan menutup akses komunikasi ketika akhir pekan berlangsung.

Kebiasaan ini ternyata berkaitan erat dengan cara mereka membangun batasan diri terhadap lingkungan sekitar.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (3/10), berikut delapan ciri kepribadian orang yang sengaja tak bisa dihubungi saat akhir pekan demi batasan diri menurut psikologi.

1. Mandiri

Sepanjang hari kerja, banyak orang harus terus berinteraksi dengan atasan, rekan kerja, hingga keluarga tanpa jeda berarti.

Kondisi ini terasa berat bagi orang yang sebenarnya tidak nyaman bekerja sama terlalu intens dengan orang lain.

Ketika akhir pekan tiba, momen ini menjadi kesempatan ideal untuk melepaskan tekanan dan kembali fokus pada diri sendiri.

Riset menunjukkan bahwa orang yang cenderung mandiri jarang merasa kesepian saat menghabiskan waktu sendirian dan justru menikmatinya.

Editor: Hanny Suwindari
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